Guatemala es el Campeón del fut unificado - Emisoras Unidas

El equipo de Olimpiadas Especiales Guatemala festejó en casa el título del del II Torneo Centroamericano y del Caribe, tras doblegar en la final 2-0 a su similar de Panamá, sobre el tapete verde del Estadio Doroteo Guamuche Flores.

Durante una semana nuestro país acogió a delegaciones de 10 países (además de los finalistas, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Puerto Rico y Cuba), quienes se unieron para celebrar la fiesta más grande del deporte inclusivo en la región, con la participación de más de 100 jugadores con y sin discapacidad intelectual.

Imbatible fue la actuación del combinado nacional sub 23 dirigido por Carlos Santos, que logró cinco triunfos en igual número de presentaciones (dos en fase de grupos contra Cuba y Panamá, luego en cuartos de final ante El Salvador, en semifinales contra Honduras y en la final versus Panamá).

Con una sólida presentación en el juego por el título, Guatemala salió victorioso gracias a las anotaciones de Dylan Marroquín (al minuto 3) y de Byron Chinchilla (al 20).

Tras el silbatazo final llegó la hora de la celebración para los atletas y compañeros del elenco nacional, quienes plasmaron su alegría junto al cuerpo técnico, colaboradores de Olimpiadas Especiales y el público que se acercó al Estadio Nacional.

A nivel individual, destacaron los galardones de Bryan Linares, como jugador más valioso del certamen y a los guardametas Jonathan García y Bryan Batres, como los menores vencidos. Además el hondureño Carlos Sabillón, fue declarado goleador del Torneo (7 tantos) y el equipo de Olimpiadas Especiales Puerto Rico, recibió el premio de Juego Limpio.

En la ceremonia de premiación estuvo presente la señora Claudia Echeverry, presidenta de Olimpiadas Especiales Latinoamérica, entidad que tuvo a cargo la organización de la segunda edición del Torneo (en la primera en 2013 el campeón fue Costa Rica) y que además contó con el apoyo de Olimpiadas Especiales Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Municipalidad Capitalina.

Delegación de Guatemala: Jonathan García (C), Douglas Arrivillaga (A), Brian Chinchilla (A), Luis Soto (A), Isaías de León (C), Jason García (A), Marvin de León (C), Bryan Linares (A), Dylan Marroquín (A), José Arias (A), Bryron Chinchilla (C), Lynner García (C), Hernan Cabrera (C), Bryan Batres (A), Jonsen Pérez (A) y Bryan Espinoza (C). Cuerpo Técnico: Carlos Santos y Xavier Berrios.

*Compañero es jugador con discapacidad

**Atleta es jugador sin discapacidad