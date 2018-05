Guatemala presente en el Mundial de Trail - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Los guatemaltecos Juan Carlos Sagastume y José Carlos Sarmiento llevan el azul y blanco al Campeonato Mundial de Trail que se realiza en Castellón, España, del 10 al 13 de mayo.

Los mejores corredores de montaña del planeta están citados para superar la prueba de resistencia de 85 kilómetros que inicia a nivel del mar en las calles de Castellón y que finaliza en Sant Joan de Penyagolosa acumulando 5,000 metros de desnivel positivo.

La carrera dará inicio el sábado 12 mayo a las 6:00 am, (hora de España), la cual transcurrirá por los términos municipales de Castellón, Borriol, Les Useres, Atzeneta, Benafigos y Vistabella. Trayecto que los atletas deberán completar en un tiempo máximo de 15 horas, en régimen de semi-autosuficiencia.

En medio de un gran evento de bienvenida hoy se realizó a partir de las 19:30 horas (horario local), la ceremonia de inauguración en la que desfilaron las selecciones nacionales de 50 países que reúnen casi 400 atletas en dicha disciplina, seleccionados según el ranking internacional del ultrarunning.

Sagastume, No. 1 del ranking nacional en ultramaratón de montaña según el puntaje de la International Trail Running Association ITRA (por sus siglas en inglés) y uno de los máximos exponentes de esta disciplina en Latinoamérica, compite por primera vez en un mundial de carreras de montaña. El atleta, catalogado entre los favoritos de la región por el desempeño en pruebas como Ecuador The North Face Endurance Challenge, The Ultra Trail du Mont Blanc, Western States 100, Leadville 100 o por ejemplo, The North Face Endurance Challenge – Chile 2014, una de las más importantes competencias del circuito internacional de montaña, en la que se acreditó el primer lugar tras 22 horas y 49 minutos para completar los 160Km. del recorrido.

La amplia y constante trayectoria deportiva de Sagastume, le permite sumar con ésta, su sexta oportunidad de representar a Guatemala en un mundial, puesto que desde 1993 ha colocado al país en la línea de salida de cinco campeonatos del mundo de ciclismo de montaña.

¨No hay una ruta corta para alcanzar el éxito¨, ¨Correré con toda mi pasión y alegría una vez más y me sentiré orgulloso de cruzar con mi bandera es línea de meta¨ destacó el guatemalteco en su página de Facebook.

El Campeonato Mundial de Trail es organizado por la International Association of Ultrarunners IAU (por sus siglas en inglés), en conjunto con la International Trail Running Association ITRA (por sus siglas en inglés), coordinadas con el Comité de Penyagolosa Trails y la Real Federación Española de Atletismo, avalado por la IAAF.

Información y fotos Juan Carlos Sagastume