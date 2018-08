Guatemalteco pondrá en alto el nombre de su país en Mundial Absoluto de Pelota - Emisoras Unidas

Juan Diego Blas competirá en el Mundial Absoluto de Pelota en Barcelona que iniciará el 14 de octubre.

Este guatemalteco pelotari no es cualquier deportista, ya que él juega con una prótesis en su pierna derecha, una limitación que no le ha impedido poner el nombre de Guatemala muchas veces en alto, incluso ha jugado con los mejores y le ha valido el reconocimiento en diferentes países con varios premios obtenidos.

El caso de Juan Diego llamó la atención de los europeos quienes publicaron una entrevista en mundialpilota2018.org en donde resaltan el valor y constancia del chapín.

Le dejamos algunas de las preguntas que le realizaron:

Si así es. En Guatemala únicamente se juega en un club (Centro Español) por lo que somos pocos pelotaris. Por otro lado, como no tenemos un presupuesto en la Asociación de Frontón de Guatemala, cada uno tiene que costearse los billetes y los otros gastos, lo que hace que sea muy complicado poder participar. Pero tengo una pasión muy grande por este deporte y busco la forma de poder ir con mis ahorros y apoyos de empresas y organizaciones que me ayudan a mi participación. Es una situación un poco difícil que Guatemala no tenga más participación y por eso doy clases en una escuelita de Frontón para que haya más jugadores jóvenes.

Utilizo prótesis desde muy pequeño ya que nací con la ausencia congénita de peroné en mi pierna derecha. Por supuesto que fue difícil y lo es aún ya que no estoy en mi más alto nivel y no digamos de los campeones del mundo. Pero poco a poco y con el apoyo principalmente de mis amigos mexicanos, los campeones Daniel García, Arturo Rodríguez y Daniel Rodríguez, y algunos más, que me han dado consejos y me ayudan a entrenar cuando voy a México, voy mejorando. Para mi es un honor y un gran gusto poder competir en estos mundiales. Gracias a Dios el de Barcelona es mi cuarto mundial absoluto y esperemos poder seguir participando y tal vez algún día ser de los pelotaris que han tenido mas participaciones en mundiales de la historia.