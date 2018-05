Guerrero dice que le están robando el Mundial y su carrera, tras fallo de TAS - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El delantero peruano Paolo Guerrero expresó hoy que le están “robando el Mundial y quizás mi carrera también”, al reaccionar tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que lo sanciona con 14 meses sin jugar.

El capitán de la selección peruana de fútbol se dirigió en un vídeo publicado en redes sociales a “las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia” para decirles que le están “robando” su participación en el mundial de Rusia 2018 y probablemente también su carrera profesional.

“Espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes acciones”, afirmó el goleador de la Blanquirroja.

El futbolista del Flamengo de Brasil declaró que “lo que no se comprueba es cómo pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño que era jugar un Mundial, sin justificación o algún argumento” que tenga sentido.

Paolo Guerrero dio positivo para dopaje por benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados, en un control al que se sometió después del partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Argentina en La Bombonera, jugado el 5 de octubre de 2017.

La FIFA lo sancionó inicialmente con un año, a computar desde el 3 de noviembre de 2017, pero posteriormente su comité de apelaciones la redujo a seis meses.

No obstante, el delantero recurrió en una audiencia al TAS el 3 de mayo en Lausana, para reclamar su completa absolución, mismo día en que cumplía los seis meses iniciales; mientras que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pidió de uno a dos años de sanción.

El jugador reiteró: “no he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida, jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional”.

Guerrero afirmó que “en el curso de este proceso he demostrado varias cosas: que nunca he consumido una droga, eso ya fue probado; nunca tuve mi intención de mejorar mi rendimiento, porque este té tampoco lo mejora, y eso ya fue probado en la FIFA, la WADA y el TAS”.

Agregó que estaba “bajo régimen de la selección, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé el té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional”, sobre la bebida que tenía la sustancia prohibida.

Guerrero expresó que es “durísimo”, para él y su familia, estar pasando por esta “injusticia”, después de la sanción inicial de seis meses de sanción.

Sin embargo, el jugador afirmó que cree “en la justicia, creo en Dios y creo que todo se va a solucionar”.

Hoy se conoció que el TAS recogió parcialmente el argumento de la AMA e incrementó la sanción en ocho meses más, que terminará de cumplir el 13 de enero de 2019.

El tribunal deportivo argumentó que ha quedado demostrado que el jugador incumplió la normativa antidopaje y pese a “no pretender mejorar su rendimiento con la ingesta de una sustancia prohibida, actuó de manera negligente, ya que podía haber adoptado medidas para prevenir la comisión de una infracción de dopaje”.

Por su parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguró hoy que su selección dejará en alto el nombre de Perú en el Mundial de Rusia 2018, aunque reconoció que “sin lugar a dudas” le hará falta su capitán, Paolo Guerrero.

La FPF lamentó “profundamente” en un comunicado que los jueces hayan impuesto 14 meses de sanción a Guerrero, cuando ya había cumplido los seis meses dictados anteriormente por el comité de apelaciones de la FIFA.

“Ninguna adversidad, por más dura que sea, como ya lo demostró nuestra selección, nos va a parar”, enfatizó la Federación sobre su equipo, del que destacó el “coraje y tesón” con el que se ha formado.

El máximo organismo del fútbol peruano defendió la “conducta ejemplar” de Guerrero, máximo goleador histórico de la Blanquirroja, con 32 tantos.