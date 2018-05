Guns N'Roses anuncia una versión ampliada de su álbum debut "Appetite for Destruction" - Emisoras Unidas

Guns N’Roses anuncia una versión ampliada de su álbum debut “Appetite for Destruction”

Guns N’Roses anunció una versión ampliada de su exitoso primer álbum de 1987, “Appetite for Destruction”, que incluye temas inéditos y demos de canciones inconclusas.

La nueva edición de “Appetite for Destruction”, que sigue siendo el álbum debut más vendido de todos los tiempos, aparecerá aprovechando la gira de reunificación de la legendaria banda, que está entrando en su tercer año.

La nueva versión saldrá a la venta el 29 de junio y estará disponible en múltiples formatos: dos CD o una caja con cuatro CD, un disco Blu-ray, siete vinilos de 12 pulgadas, siete de 7 pulgadas y un libro de fotos de 96 páginas del cantante Axl Rose.

Destacan en la nueva colección las versiones tanto de estudio como en vivo de “Shadow of Your Love”, una de las primeras canciones de Guns N’Roses pero que no llegó a ser incluida en “Appetite”.

También presenta dos canciones sin terminar, “The Plague” y “New Work Tune”; una versión de “Heartbreak Hotel” de Elvis Presley y dos versiones previas de “November Rain”, la poderosa balada de nueve minutos que salió en 1992 y que sigue siendo la canción más larga que ha figurado en el top 10 de sencillos de Estados Unidos.

Además, la edición ampliada remasteriza el original “Appetite for Destruction”, abriendo con “Welcome to the Jungle” y sigue con éxitos como “Paradise City” y “Sweet Child O’Mine”.

Rose y el guitarrista líder Slash decidieron seguir cada uno por su cuenta en 1993 en Argentina tras una caótica gira mundial.

Después de años de rumores sobre posibles reunificaciones, finalmente en 2016 se subieron juntos al escenario de Coachella, en California e iniciaron una gira, que la banda ha ido extendiendo una y otra vez, con fechas programadas en Europa hasta julio, e incluso ha insinuando que continuará hasta fines de año.

Pero la formación clásica no volvió a estar junta, pues el guitarrista rítmico y compositor clave Izzy Stradlin, cofundador junto a Rose, se mantuvo al margen de la gira tras disputas sobre la compensación.