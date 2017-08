Hermano de Selena es capturado “para que piense en los derechos de su hijo”

AB Quintanilla fue arrestado hoy durante su comparecencia en el juzgado.

El hermano de la legendaria leyenda de Tejano, Selena, estaba en el Palacio de Justicia del Condado de Nueces para responder a los reclamos que están detrás del pagos de manutención de su hijo. La jueza Missy Medary ordenó que lo arrestaran, y un alguacil lo sacó de la sala del tribunal.

#ABQuintanilla is taken into custody following child support hearing pic.twitter.com/oPcvWJZBse

— Rachel Denny Clow (@CallerClow) August 16, 2017