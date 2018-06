Héroes sin capa que hacen que “ser chapín sea chilero” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cuyo nombre pocas veces se conoce, pero su labor es primordial, apasionada y entregada, sobre todo es solidaria con el que está pasando un momento complicado. Estos héroes han demostrado que no se necesita nada más que las ganas de ayudar a su prójimo, que se fueron a ayudar sin saber si regresarían a sus casas.

En el programa “Cuénteme su historia”, Juan Carlos Sandoval entrevistó a tres héroes que estuvieron presentes ayudando a las víctimas por la erupción del Volcán de Fuego desde el primer día y estas son sus historias…

Erick Mazariegos de la Cruz Roja Guatemalteca

Desde un lugar con verdes paisajes, hoy lo único que queda es un teñido gris y desolado. Erick Mazariegos, es miembro de la Cruz Roja que ayudó desde horas de la noche del primer día que ocurrió la catástrofe.

“Es una experiencia dura, no todas las emergencias son iguales y esta nos tomó por sorpresa”, comentó. En el momento que llegó Erick con sus compañeros, el ambiente lo describió como una ‘locura’. No les permitieron ingresar por la obscuridad y sobre todo como no sabían que más podía pasar, decidieron resguardar la vida de todos.

“Ya se habían rescatado varios cuerpos y los llevamos a la morgue temporal, entonces estuve ayudando toda la semana en ese lugar a todas las personas que llegaban a buscar a sus familiares”, explicó Mazariegos.

Junto a sus compañeros han trabajado muy duro y les ha dejado cosas gratificantes, pero a la vez muy tristes. “Somos seis cuerpos de socorro que entre todos nos apoyamos para quitarnos el dolor que sentimos”, relató Erick. Su objetivo es encontrar a todas las personas con vida, pero en este caso fue lo contrario. “En esos momentos no se encuentran palabras que se le pueda dar a un compañero para quitarle el dolor que sentimos por dentro y a veces lo más gratificante es una palmada en la espalda, un abrazo, una sonrisa o tan solo una mirada”.

Al terminar la entrevista, no se van a olvidar la frase que le enseñó su hermana: “que chilero es el chapín”, por demostrar toda la ayuda que ha brindado a su país.

Dony Carrera del Ejército de Guatemala

Un ser humano que ayuda a otro guatemalteco, más allá del uniforme, es una persona que ha entregado su corazón a su pueblo. El coronel Dony Carrera es un oficial médico del Ejército de Guatemala que vivió historias que han generado sentimientos.

“Ninguno de los que estamos en el área podemos decir que es una situación fácil, más cuando hay pérdidas humanas o de un familiar y nos damos cuenta de lo que realmente fue la magnitud de la catástrofe”, es lo que cuenta el médico.

“Uno al ver a los pacientes en el contexto médico, sabe que está sufriendo a nivel psicólogo, físico y emocional, pero también sufre el familiar por la impotencia de no poder ayudar”, detalló Carrera.

“Todos como hermanos estamos ayudando pero todos unidos estamos haciendo que la situación crítica, sea mucho menor por todo el apoyo”, sentencia el coronel Carrera.

Erick Mazariegos y Dony Carrera, como sus demás compañeros, se han convertido en agente de cambio para Guatemala por su duro trabajo y entrega para ayudar a todos los damnificados por la erupción del Volcán del Fuego.

Con información de Andrea Castillo