Heynckes: “Cuando llegué, James estaba hundido" - Emisoras Unidas

Heynckes no quiso dar un favorito para la eliminatoria ante el Real Madrid.

El técnico del Bayern, que repasó todos los aspectos del duelo, evitó centrar la cita en el arbitraje y repartió elogios para Zidane y Cristiano Ronaldo.

Arbitraje, precedente del año pasado y la Juventus: “No me preocupa el árbitro de mañana. En toda mi carrera como entrenador siempre me he comportado muy bien con los árbitros. He sido siempre objetivo con su juicio. Es una semifinal de los Champions y están los mejores árbitros. Tengo plena confianza en el árbitro de mañana. Lo conozco y estoy muy tranquilo”.

James Rodríguez también fue un tema recurrente: “Cuando llegué al Bayern el 7 de octubre, James estaba un poco hundido. No estaba en buena forma, no se sentía bien. Me encargué. Hablé mucho con él. Poco a poco ganó confianza, y ahora se ha integrado, es más abierto y se siente más libre. Nuestros espectadores están fascinados cuando ven jugar a James. Ha tenido una evolución genial. Tiene fantasía, visión de juego. Y lo mas importante para su proceso de integración es que se abrió, que se siente a gusto en Múnich. Eso es esencial. Además estudia alemán. No es tan fácil para un hispanohablante hablar en alemán. Pero me tiene a mí, con quien puede hablar un poco en alemán”, aseguró.