Heynckes: “Espero que sean los jugadores los que decidan el partido, no los árbitros” - Emisoras Unidas

Heynckes: “Espero que sean los jugadores los que decidan el partido, no los árbitros”

El entrenador del Bayern considera que “si se quiere ganar la Champions es un trabajo muy duro, con grandes jugadores, suerte en el sorteo y a veces un árbitro adecuado”

Jupp Heynckes, entrenador del Bayern Munich, no dudó en lanzar un mensaje claro y alto al árbitro del partido de mañana, el turco Cuneyt Çakir.

“Espero que sea objetivo, correcto y que los jugadores sean los que decidan el partido, no los árbitros por una decisión”, dijo Heynckes que también lanzó otra pulla al Madrid cuando le preguntaron por la relación del club blanco con las últimas Champions: “En 1998, después de 32 años ganamos la Champions y recuerdo perfectamente en el vuelo de después había un millón y medio recibiéndonos y en Cibeles igual. Era completamente desbordante. En el Bayern, hemos logrado el sexto título consecutivo y parece que te acostumbras, en el Madrid parece lo mismo con la Champions, ha ganado tres en los últimos cuatro y se pueden acostumbrar. Si se quiere ganar la Champions es un trabajo muy duro, con grandes jugadores, suerte en el sorteo y a veces un árbitro adecuado”.

El alemán no tiene en cuenta la mala racha del Bayern ante el Madrid en los últimos partidos. “No importa cuántas veces hayamos perdido con el Madrid porque no era yo el entrenador del Bayern. Mañana es otro partido. No tienen relevancia estas cosas. Será un partido muy difícil para nosotros, pero también para el Madrid. El ambiente será muy fuerte, pero tengo jugadores con mucha experiencia. Jugamos ante el campeón y hará más difícil la remontada. Están acostumbrados a tener un rendimiento muy bueno en los grandes partidos. Vamos a ser un adversario complicado, porque nos crecemos en estos partidos. Queremos la final. En el fútbol se pueden mover montañas y vamos a intentarlo”, dijo Heynckes.