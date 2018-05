¿Hicieron las paces Katy Perry y Taylor Swift? - Emisoras Unidas

Katy Perry dio una prueba de que quiere hacer las paces con Taylor Swift, y envía un paquete con una carta donde le expresa su arrepentimiento y admiración.

Fue la misma Taylor quien compartió un video en su historia de Instagram, en donde muestra el paquete enviado por Perry: “Acabo de llegar a mi camerino y encontré esta rama de olivo real, esto significa mucho para mí”, dijo Swift en el video dado a conocer el 8 de mayo.

Un fragmento de la carta dice así: “Hola vieja amiga, he estado reflexionando sobre nuestros malentendidos del pasado, y sobre nuestras heridas. Estoy profundamente arrepentida y quiero aclarar todo”, expresó Katy Perry.

Recientemente la californiana había expresado su intención de reconciliarse con Taylor Swift en una entrevista radial, en la que dijo: “Estoy lista para dejarlo ir todo. La perdono y lo siento por todo lo que hice, espero lo mismo de ella. La amo y quiero lo mejor para ella, creo que es una compositora fantástica”.

Taylor Swift post this on her instagram story and seem’s like Katy send her a letter 👀

“Hey old friend – I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air…” pic.twitter.com/jSQd7tnbj4

— Katy Perry Updates (@katyspics) 8 de mayo de 2018