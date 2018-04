Compartir Facebook

El único hijo varón del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee rompió la internet hace unos días tras publicar una imagen con su famoso progenitor.

Jeremy Ayala publicó una foto con el intérprete de “Dura” con el mensaje: “Me & My old man getting back to basics” (sic.).

El joven, quien tiene más de 50 mil seguidores en Instagram, es hermano de Yamilet y Jesaeelys Ayala. Los tres son hijos del artista urbano, de 41 años, y Mireddys González.