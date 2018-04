Hombre criado entre lobos quedó decepcionado de los humanos - Emisoras Unidas

Un hombre criado por lobos durante 12 años dice que su vida entre los humanos fue un fracaso y esta decepcionado, por lo que desea poder volver a vivir entre los animales.

Marcos Rodríguez Pantoja, un español de 72 años conocido como el “Mowgli de Sierra Morena”, fue adoptado a los 7 años, por una manada luego de ser abandonado en la Sierra Morena, de España.

A los 19 años fue encontrado corriendo medio desnudo y descalzo, y era solo capaz de comunicarse gruñendo.

Rodríguez Pantoja, es uno de los pocos casos conocidos de humanos criados entre animales, nació en 1946, su madre falleció cuando él tenía tres años.

Poco después, se mudo con su padre a otra ciudad, siendo finalmente abandonado con un pastor a los siete años.

Rápidamente los animales tomaron el lugar de su familia, y con ellos aprendió a utilizar sus sonidos para comunicarse e incluso para llorar, pues “también los animales lloran”.

Marcos Rodríguez asegura que el hombre ha echado a perder el mundo y señaló que la sierra ya no es lo que era, y los animales ya no responden a él como en otras épocas.

Ahora vive en una casa pequeña y fría en Rante, Galicia, con una pensión después de una vida dura entre los humanos.

Pantoja asegura que desde que fue arrancado de la cueva que llamó a su casa, su vida fue cuesta abajo, ya que nunca fue capaz de reintegrarse por completo.

Afirmó haber sido engañado y abusado, explotado por los jefes en las industrias de la hospitalidad y la construcción, y se fue sin nada.

