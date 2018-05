Hombre es cruelmente llamado "extraterrestre" debido al tamaño de su cabeza y la forma de su rostro - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un trabajador de 21 años es cruelmente llamado “extraterrestre” debido al tamaño de sus ojos y la forma de su rostro. Anshu Kumar tiene múltiples afecciones que los médicos no pueden diagnosticar. No camina normal, tiene dificultad para pararse y no le crece cabello. Aunque se le ha dado la oportunidad de trabajo el salario es mínimo y con ello no puede pagar un médico especialista.

Anshu es originario de Jagatpur, India, y espera que después de dar a a conocer su caso el gobierno intervenga y ayude a financiar su tratamiento. Él desea vivir una vida normal y espera casarse algún día.

Sin embargo, para él poder vivir ha significado “un martirio”, pues todos los habitantes de su localidad lo llaman “extraterrestre” y se burlan de su condición. Se cree que Anshu padece el síndrome de Jacobsen.

¿Qué es el síndrome de Jacobsen?

El síndrome de Jacobsen es causado por la eliminación de varios genes en el cromosoma 11. Esto generalmente ocurre al azar debido a un error en la división celular.

Este síndrome afecta a uno de cada 100 mil recién nacidos.

Los síntomas físicos incluyen:

Cabeza grande

Ojos dilatados y caídos

Orejas pequeñas y bajas

Frente de mirada puntiaguda

Nariz ancha

Labio superior delgado

Las víctimas también pueden experimentar dificultades de aprendizaje, retraso en el habla, trastornos de la coagulación y defectos cardíacos.

El tratamiento se enfoca en controlar hemorragias, defectos cardíacos y anormalidades oculares. No existe cura.