Hombre fue ignorado por una mujer tras su primera cita y esta fue su reacción - Emisoras Unidas

Una mujer salió con un hombre en una primera cita para conocerse, sin embargo, ella decidió ya no responder a sus llamadas y mensajes.

Después de haberlo ignorado, la mujer recibió un correo electrónico en el que este le hacía una inesperada petición.

Amanda Burnett, de Indianápolis, Estados Unidos, ha publicado un tuit con el mensaje que le envió por correo un hombre con el que había tenido una cita. El mismo le pedía que le reembolsara la mitad de los gastos de la cena, alrededor de 40 dólares. Transcurridas algunas semanas desde la primera cita, Burnett recibió el mensaje después de no responder a un mensaje de texto en el que el hombre le pedía que se volvieran a ver.

La imagen ha generado un debate en las redes de quién de los dos tiene la razón.

A woman in Indianapolis went on a date with a guy earlier this month and ghosted him . . . then last week, she got an INVOICE for $40 from him in the mail. She tweeted a picture of it, and it’s going viral. pic.twitter.com/S0hj6SUZCC

— Dave Smiley (@smileyradioshow) 16 de abril de 2018