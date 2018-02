Hombre ofrece todas sus pertenencias por Internet a quien lo mate - Emisoras Unidas

Un hombre ofreció este lunes varias pertenencias en un grupo de Facebook a cambio de un favor, lo cual advirtió a los usuarios de que algo no andaba bien. Esto sucedió en el estado de Queensland, Australia.

“Este usuario ofrecía varias de sus pertenencias a quien lo matara”, comentaron las autoridades de ese país.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, publicó el anuncio en un grupo cerrado de Facebook de compra, venta e intercambio de cosas llamado “Compre, venda e intercambie con reglas fáciles en Gold Coast”.

“Le pagaré a alguien con todo lo que tengo por un favor… ¿Alguien interesado?”, escribió el sujeto. A continuación, pasó a enumerar en qué consistían sus pertenencias: “300 dólares más una televisión, una Xbox One 360, una PlayStation 2, alrededor de cien juegos, 60 DVD’s y dos portátiles”. “Todo eso si una persona accede a mi petición […] No es una broma, el favor es simple … Máteme”, añadió el hombre.

Cientos de miembros del grupo, conformado por alrededor de 40 mil personas, reaccionaron a tiempo al alarmante mensaje para poder salvar la vida del individuo. Algunos contactaron a las autoridades y otros le enviaron mensajes positivos.

‘I’ll pay you everything I own for one favour…’ https://t.co/dYooQQXzqr

— MeanwhileInAustralia (@Meanwhile_In_Oz) 30 de enero de 2018