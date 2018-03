Hombre que tuvo intimidad con un delfín compara su historia con "La forma del agua" - Emisoras Unidas

Un hombre que tuvo relaciones sexuales con un delfín después de ‘enamorarse’ del mamífero marino en la década de 1970 comparte sus pensamientos sobre la película La forma del agua, que cuenta una historia “similar” a la suya.

El periodista Malcolm J. Brenner escribió una novela autobiográfica en 2010, Wet Goddess, sobre su experiencia con el animal, y se convirtió en el tema del documental Dolphin Lover unos años más tarde.

En declaraciones al Huffington Post, dijo que aunque la película ganadora del Premio de la Academia retrata temas similares a los de su libro, la naturaleza fantástica general de la película hace que sea difícil para él relacionarse con ella.

Aunque tanto su historia como la película son sobre un ser humano que tiene una relación romántica con un ser acuático, las situaciones no son realmente las mismas, afirmó.

Él dijo: “Mi impresión general es que fue una fantasía descaradamente romántica. Pero para mí, el hecho de que esto haya ganado la Mejor Película, eso es simplemente asombroso. Simplemente muestra hasta qué punto es realmente fantasía “.

A lo largo de la entrevista, Brennan parecía resentido por la aceptación pública de la historia de amor entre Elisa, una mujer muda, y una criatura parecida a un pez que se para en dos patas.

Él opinó: “Mientras que, aparentemente, el objeto de su deseo sea un bípedo sin plumas, no permitamos que algunas branquias o escalas se interpongan en el camino del verdadero romance, parece ser el dicho de Hollywood. ¿Cuadrúpedos? No ¿Animales con duelas? No. Pero si parece un hombre”.

Brennan ve la recepción positiva del público de una película que muestra a una humana y una criatura que tiene relaciones sexuales como prueba de un doble estándar en la forma en que la sociedad trata a los humanos sexualmente atraídos por los animales.