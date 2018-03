Homenaje de Gal Gadot a Stephen Hawking desata indignación en las redes - Emisoras Unidas

Este miércoles se dio la noticia de la muerte del legendario físico británico, Stephen Hawking, a la edad de 76 años.

Su muerte dio pausa a que muchas celebridades se proclamaran en redes sociales y dieran sus muestras de solidaridad para la familia del físico. Así también lo hizo la actriz israelí, Gal Gadot, conocida por su papel de la heroína “Mujer Maravilla”, pero su aparentemente inocente tuit provocó una ola de críticas e indignación en las redes.

Diversas personas con discapacidades y sus defensores se ofendieron ante la idea sustentada por Gadot al decir que Hawking finalmente estaba libre de sus “limitaciones físicas”, y aseguraron que la afirmación de la actriz era discriminatoria. Así, algunos usuarios de Twitter le explicaron a Gadot lo molesto que resulta cuando una discapacidad es vista como algo que impide que una persona pueda vivir la vida al máximo o que la muerte la libera de esa carga.

“Gal, estoy crónicamente enfermo. No puedo ducharme y ni siquiera levantarme de la cama. Perdí 18 años hasta ahora. Pero puse en marcha una campaña de financiamiento de caridad para mi enfermedad #ME y abogados en Change. Todo desde mi cama. ¿Mi vida no es importante? La discapacidad no es vergonzosa, la intolerancia sí lo es”, dijo, poniendo como ejemplo su propia vida, otra usuaria, Amara Campbell.

“Señora Gadot, él siempre será recordado por su brillantez y humor, a pesar de su condición física. Debo estar en desacuerdo, sin embargo, con una mente como la suya: él no tenía impedimentos físicos. Viajó por el espacio, el tiempo y por dimensiones que ni siquiera podíamos imaginar”, afirmó Gary Conkle.

Rest in peace Dr. Hawking. Now you’re free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN

— Gal Gadot (@GalGadot) 14 de marzo de 2018