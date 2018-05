Hondureños indican que sería "devastador" perder el TPS - Emisoras Unidas

A escasos días de conocer si el Gobierno de Estados Unidos renueva su Estatus de Protección Temporal (TPS), los hondureños amparados por este beneficio anticipan que sería “devastador” perderlo y no se ven haciendo las maletas para regresar a su país natal, informó la agencia de noticias AFP. Esta comunidad se ha movilizado en Washington en los últimos meses para pedir una nueva prórroga del alivio migratorio de 12 a 18 meses, aunque prevé que antes de este viernes el Gobierno del presidente Donald Trump repita la cancelación del programa al igual que hizo en los últimos meses con salvadoreños, haitianos, nicaragüenses y nepalíes. Atemorizados Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, señaló a Efe que sus compatriotas, asentados especialmente en Florida, California, Nueva York y las Carolinas, están “atemorizados y con incertidumbre”, y al mismo tiempo “reacios” a regresar a su país. Yanira Arias, de la Alianza Américas, aseguró a Efe que esta medida sería especialmente “devastadora” para aquellos que aportan desde EE.UU. a sus familias en Honduras desde que recibieron el TPS, designado en 1999 por el entonces presidente Bill Clinton tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica. Portillo asegura que actualmente hay unos 45 mil hondureños que aún dependen del TPS y se verían afectados si Trump lo cancela, al igual que lo hizo con los miles de haitianos y salvadoreños, que deberían abandonar el país antes de julio y septiembre de 2019, respectivamente. Renovación Arias precisó que de los 57 mil hondureños que estaban amparados hasta enero pasado sólo 45 mil 081 renovaron en la última extensión de seis meses otorgada en diciembre pasado, lo cual considera “alarmante” y quizás debido al “miedo” por el “patrón” de las políticas antiinmigrantes de Trump. Al igual que los demás inmigrantes que perderían el TPS, los hondureños se verían obligados a correr contra el tiempo para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos o buscar un tercer país que los acoja, que para muchos de ellos es Canadá, ante su negativa de regresar a su país natal. Acercamientos En ese sentido, Portillo dijo que en Florida, donde residen unos 30 mil hondureños, la mitad en Miami, se han reunido con personal diplomático y congresistas de Canadá, que, indicó, estarían de acuerdo en recibirlos, pero “de forma ordenada, no por oleadas”. Antes de llegar a ese extremo, Portillo recordó que una veintena de senadores demócratas pidió la semana pasada al Gobierno que amplíe el TPS para los hondureños, que expira el próximo 5 de julio, al considerar que el país centroamericano no les puede “garantizar su protección”. Manifestó que incluso si existieran las garantías para que los hondureños pudieran regresar, no es una opción porque “llevan toda una vida aquí”, donde tienen sus hijos y además perderían “su retiro”, por el que han trabajado en este país. Crecimiento Muchos titulares de TPS de El Salvador, Honduras y Haití vinieron al país a una edad temprana y han pasado una parte importante de sus vidas en este país, donde han tenido unos 273 mil hijos, según American Immigration Council. El grupo a favor de la inmigración cifra además en 164.000 millones de dólares la contribución a la economía de EE.UU. de estos “tepesianos” en los próximos diez años. Portillo expresó que están listos para presionar y cabildear por una reforma migratoria que otorgue estatus permanente a centroamericanos, haitianos e indocumentados en general en caso de una decisión adversa del Gobierno Trump esta semana. EFE