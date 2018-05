Hospitalizan a Belinda - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La cantante Belinda publicó a través de susredes sociales que no pudo presentarse en uno de sus conciertos debido a que su salud se complicó.

La cantante informó a sus fans que un problema en los riñones la obligó a ausentarse por lo que fue llevada de inmediato al hospital.

“Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal 😢, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!”, escribió Beli en su cuenta en Twitter.