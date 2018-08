¡Hoy cumple años uno de los mejores jugadores en el futbol! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Robert Lewandowski nació el 21 de agosto de 1988 su nacionalidad es polaca y hoy esta cumpliendo los 30 años. Robert Lewandowski es el delantero del equipo alemán Bayern y es considerado uno de los mejores delantero del mundo y no solo lo dice la gente si no ha llamado la atención de muchos clubs que lo quieren como su delantero o como el famoso “9”.

Robert Lewandowski ha marcado alrededor de 350 anotaciones como profesional, es campeón de goleo de la Primera División de Polonia, campeón de goleo de la Segunda División de Polonia, campeón de goleo de la Tercera División de Polonia, Tricampeón de goleo de la Bundesliga y máximo goleador histórico de la selección de Polonia.

No solo ha sido goleador máximo de las competiciones si no también rompe récords mundiales.

ROBERT LEWANDOWSKI HIZO HISTORIA Y A ALA VEZ UN RECORD QUE TAL VEZ CUESTE SUPERAR, HIZO 5 GOLES EN 9 MINUTOS ENTRANDO COMO SUPLENTE Y ESTO FUE FIRMADO EN LOS RECORDS GUINNESS.

Robert Lewandowski inicio en el club alemán Borussia Dortmund donde poco a poco se fue destacando cada vez mejor, debuto el 22 de junio del 2010. Robert Lewandowski no solo encontró su juego en el Dortmund si no también encontró un equipo que podría lograr cualquier objetivo como clasificarse a la UEFA Champions League. Lewandowski tenia a dos grandes compañeros en la delantera donde había química a la hora del juego quienes eran Marco Reus y Mario Götze, se convirtió ne le primer jugador en marcar 4 goles en una semifinal en la UEFA Champions League ante el Real Madrid. Lamentablemente el Dortmund no pudo ganar la final ante su rival Bayern. Robert fue fichado ante el enemigo Bayern en el 2014.

Debuto ante su ex equipo Borussia Dormund en la copa alemana perdiendo 2 a 0, después de esa derrota inició la era de Robert Lewandowski en la Bundesliga siendo el máximo goleador, rompiendo récords y hasta llegar al punto que la gente lo llama el mejor nueve de la actualidad.