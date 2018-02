Identifican a guatemalteco como responsable de la muerte de una estrella de la NFL - Emisoras Unidas

Las autoridades estadounidenses revelaron que el responsable de la muerte de una estrella de la NFL en un accidente de tránsito, es un inmigrante ilegal originario de Guatemala.

Edwin Jackson, de los Colts de Indianápolis, murió en un accidente de tránsito en la víspera del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos.

Jackson, de 26 años, y Jeffrey Monroe, de 54 años, fueron atropellados por un conductor en estado de ebriedad que huyó del lugar y fue capturado posteriormente.

La policía arrestó a un hombre que se identificó cómo Alex Cabrera Gonsales, de 37 años, pero las autoridades descubrieron que en realidad se llama Manuel Orrego Savala, un inmigrante ilegal guatemalteco que usaba otro nombre.

El guatemalteco conducía sin una licencia de conducir e intentó huir de la escena del accidente a pie, según la policía del condado de Marion.

Orrego Savala tenía un nivel de alcohol en sangre de al menos 0,15, que es casi el doble del límite legal, dijo la policía.

El guatemalteco fue deportado en 2007 y 2009, pero regresó a los Estados Unidos bajo un nombre falso, informaron las autoridades.

Los oficiales federales de Inmigración lo arrestaron, y actualmente está detenido en la Cárcel del Condado de Marion.

Los Colts dijeron en un comunicado que el equipo está “desconsolado” por la muerte de Jackson.

Edwin Jackson loved the game of football and we’re thankful to have been a part of his journey. #RIP53 pic.twitter.com/jh8ALwX3SL

— Indianapolis Colts (@Colts) 4 de febrero de 2018