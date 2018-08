Identifican al hombre que robó un avión para estrellarlo - Emisoras Unidas

Russell trabajó para Horizon Air en el aeropuerto de Seattle-Tacoma durante casi cuatro años, como agente de servicios terrestres y agente de operaciones.

Las autoridades aún deben confirmar la identidad del secuestrador, aunque los amigos de Facebook de Russell y un compañero de trabajo confirmaron su identidad.

Russell, secuestró un turbohélice Q400 Horizon Air de 76 asientos vacío alrededor de las 8 de la noche del viernes, después de sacar el avión del área de mantenimiento.

Aunque no está claro cómo fue capaz de obtener acceso a la aeronave y salir volando del aeropuerto sin ser detectado, Russell utilizó un tractor de empuje para girar el avión 180 grados antes de despegar.

El joven no tenía licencia y fue capaz de realizar acrobacias inimaginables con un avión de pasajeros.

Fantastic #video by John Waldron showing the Q400 perform a barrel roll, barely hitting the water in the Puget Sound last night.

This guy might have not been a licensed Pilot. But this acrobatic maneuver requires some mad skills, especially on a passenger plane! pic.twitter.com/nor4STafkd

