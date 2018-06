“Impacta cómo se modificó la topografía alrededor del volcán”, dice piloto aviador - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El piloto aviador Manuel Zaghi estuvo como invitado en el programa A Primera Hora para comentar sus experiencias durante la emergencia que se vive en El Rodeo, Escuintla, por la erupción del volcán de Fuego, el domingo 3 de junio.

Por la tragedia, hasta el momento han fallecido 103 personas, cientos de han desaparecido, miles se encuentran el albergues, más de un millón y medio de pobladores de varias comunidades resultado afectadas por el fenómeno.

Manuel Zaghi ha efectuado análisis de contigencia con delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y ha coordinado acciones de atención con la Dirección de Aeronáutica Civil.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) le han compartido información relacionada con el comportamiento del volcán, así como de la dirección del viento para saber si se puede o no volar por los territorios afectados.

Por de pronto, una de las decisiones es no trasladar ayuda por la vía aérea por el peligro que representa volar y que esta tarea puede efectuarse por tierra, por la cercanía de Escuintla, con la capital, centro de la colección de cooperación que ha llegado de distintos lugares de la República.

El Ministerio Público iniciará un investigación de oficio por posible negligencia por la emergencia del #EUVolcánDeFuego. Vía: @alexvaldez_eu pic.twitter.com/i9Md0nKGOV — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 7, 2018

Manuel Zaghi analiza las condiciones

El puente aéreo tiene muchas características, dependiendo de las condiciones del tiempo. En anteriores emergencias como el huracán Mitch, la tormenta Agatha o la tormenta 12E en donde se han registrado inundaciones, el tema a combatir es qué va a pasar después de que pasen las lluvias.

Con el volcán nos topamos con una experiencia nueva. Nunca habíamos participado en una emergencia con ceniza. Sin embargo, el análisis es el mismo. Hay que ver los daños, las personas que sufren, los muertos y, paralelamente, dar apoyo a las personas necesitadas.

¿Cuánto cuesta esta tarea en la emergencia?

De acuerdo con Zaghi, todos los miembros que participan en las tareas de emergencia son voluntarios con sus aeronaves. Son personas ajenas que prestan su tiempo, su servicio y sus naves. Lo importante es llevar la ayuda.

Lo único que se definió con las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica, el Cuerpo Ingenieros del Ejército, la Conred y del Insivumeh, fue que todos los días se iba a ver el estado del volcán.

Zaghi ha estado desde el primer día y algo le ha marcado

La impotencia. Ante la fuerza con que el volcán arrojó esos millones de toneladas de material. Le impacta cómo se modificó la topografía. “El material tardará décadas en modificar las faldas del volcán”, comenta.

Algo le tocó el corazón

La situación de aldea El Rodeo le impacta. Todo está tapado. En lugar afectado quizá había 500 mil casas, hoy se ven 20… 30.

Le agrada la coordinación con Conred

De maravilla, dice. Asegura que es una de las primeras veces que los pilotos aviadores tienen tanta relación con las instituciones del Estado.

“Hemos pasado por gobiernos que no nos han dejado acercarnos con las autoridades. La aviación privada tiene capacidad igual o mejor, con personas con mucha experiencia en este tipo de desastres. Nos han dejado colaborar, no solo con el personal, sino con las instalaciones, que se han utilizado como acopio”, afirma.

Riesgos para las aeronaves

A diferencia de las inundaciones, en que salen y vuelan para reconocer las áreas afectadas, en este caso, el problema es la ceniza que está presente. El viento la pone en el ambiente y las aeronaves no solo corren el riesgo de injesta de polvo que podría dañar los motores y causar un accidente. Lo que se trata es de no volar en esas áreas. Los primeros días en El Rodeo no se podía volar bien.