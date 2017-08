Importaciones crecieron 6.3 por ciento en el primer semestre

Compartir Facebook

Las importaciones guatemaltecas del mercado internacional crecieron 6.3 por ciento en el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el Banco de Guatemala (Banguast).

Según las estadísticas, entre enero y junio pasado las importaciones sumaron US $8 mil 795.4 millones (6.3 %) más que los US $8 mil 273.8 millones que se registraron en el primer semestre de 2016.

El aumento en las importaciones estuvo influenciado principalmente por la variación positiva observada en combustibles y lubricantes, con un alza de US $270.3 millones y de las materias primas para la industria por US $157.4 millones, entre otros factores, dijo.

¿De dónde provienen los montos?

De acuerdo con los datos, las importaciones provinieron principalmente de los Estados Unidos, con un monto de US $3 mil 551 millones de dólares, es decir el 40.4 por ciento del total.

Mientras que del mercado centroamericano se importaron US $1 mil 007.9 millones; de México US $937.8 millones; China US $ 908.6 millones y de la Eurozona US $560.1 millones, según el Banguat.

La banca central agregó que los otros US $1 mil 830 millones se importaron de otras regiones, entre ellas del Caribe.