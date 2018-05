Infinity War es el estreno más taquillero de la historia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Seas fan de Marvel o DC, el cine de superhéroes, nuestra cultura, vive una etapa de prosperidad y éxito sin precedentes, lo cual ha sido confirmado mediante la oficialización de Infinity War como el estreno más taquillero de la historia del cine, lo que, además, la perfila a convertirse en la película con mejor recaudación si todo sigue como está previsto.

630 millones de dólares a nivel mundial, en su primer fin de semana

De la misma manera, también rompió el récord de recaudación doméstica alcanzando 250 millones solo en Estados Unidos. Avengers: Infinity Wardesplazó de los primeros puestos a The Fate of the Furious y The Force Awakens, films que ostentaban el título hasta la llegada de Thanos.