Inicia en Suiza tercer juicio contra exjefe de Policía Nacional de Guatemala - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La Justicia suiza inició hoy las audiencias en el nuevo juicio contra el exjefe de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, quien es juzgado por su presunta responsabilidad en el asesinato entre 2005 y 2006 de diez reos recluidos en dos prisiones del país.

El fiscal de Ginebra, donde se celebra el juicio, Yves Bertossa, mantuvo las acusaciones formuladas en dos juicios anteriores (2014 y 2015), en los que Sperisen fue condenado a cadena perpetua, y que el Tribunal Penal Federal (TPF) ordenó volver a realizar por defectos que detectó en ellos.

Sin embargo, el TPF no anuló las conclusiones de fondo de esos dictámenes y, por el contrario, ratificó varios de los fundamentos de las sentencias precedentes.

La Cámara Penal de Apelaciones y Revisión del Tribunal de Justicia del cantón de Ginebra, que, a partir de hoy, juzga a Sperisen, rechazó la petición que hizo la defensa del acusado al inicio de la audiencia para aplazar por tres meses el juicio. Su argumento era que el fiscal pretendía cambiar el acta de acusación.

Bertossa, en efecto, había solicitado incluir el homicidio por omisión y la complicidad en el acta original de acusación, según la cual Sperisen fue el responsable en primer grado de las muertes de reclusos en sendas operaciones para recuperar el control de las cárceles “Infiernito” y “Pavón”.

Erwin Sperisen exdirector de la PNC pedirá de nuevo absolución de juicio en Suiza. Más detalles ► https://t.co/JRS1f9jqhy pic.twitter.com/0n3lbYxJmg — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 13, 2018

Tanto la petición del procurador de modificar el acta de acusación como la de aplazamiento por parte de la defens, fueron rechazadas por el tribunal, que inició la vista de la causa con preguntas formuladas al acusado.

Sperisen -de 47 años y que tiene las nacionalidades guatemalteca y suiza- indicó que no contestará a las preguntas ni de los jueces, ni del fiscal ni tampoco de la parte demandante por considerar que todo lo que ha dicho durante cinco años de investigaciones y procesos ha sido usado en su contra.

“Yo fui quien informó a la autoridades de Ginebra sobre las acusaciones que pesaban sobre mí, me presenté voluntariamente al Ministerio Público y mostré mi voluntad de colaborar, pero he sido tratado como un prófugo y no responderé a las preguntas”, señaló.

Sperisen ha pasado cinco años en prisión preventiva y desde el pasado septiembre se encuentra bajo el régimen de libertad vigilada a condición de llevar en el tobillo un brazalete electrónico.

El Ministerio Público de Ginebra le acusa de haber urdido con otros, que eran sus subordinados, un “plan paralelo” al asalto de las prisiones que estaba a cargo de las fuerzas de seguridad.

Según Bertossa, para llevar a cabo ese plan se formó un “comando paralelo” que se encargó de ejecutar a los reos, que “no murieron durante la operación”, sino posteriormente en ejecuciones extrajudiciales que habrían sido perpetradas fuera de las prisiones.

Asimismo, sostuvo que Sperisen “preparó” las circunstancias para que sus subordinados pasaran al acto.

Expresidente Oscar Berger defiende en Suiza al exdirector de la PNC, Erwin Sperisen. Más detalles ► https://t.co/OyA3Nc4RPt pic.twitter.com/k5ciM4KYOQ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 10, 2018

En otro momento de la audiencia, el fiscal le acusó de permitir que otros “seleccionen y asesinen” a un grupo de reos y luego “maquillen” esos crímenes haciéndolos pasar como bajas ocurridas durante la confrontación con la Policía.

Uno de los dos abogados de Sperisen, Giorgio Campa, dijo en defensa de su cliente que algunas de las fotografías en las que se basa la acusación han sido “manipuladas”, y pidió que sean retiradas como pruebas.

Además, consideró absurdo pretender que Sperisen podía ser “garante de la salud, no solo física, sino también psicológica, de los 1.800 detenidos” en la cárcel de “Pavón”, conforme al alegado del procurador.

Por otra parte, Campa sostuvo que está probado que Sperisen “no estaba en la dirección operacional” del asalto a la cárcel de “Pavón”, a lo que el procurador respondió que en este caso se investiga “el plan paralelo”.

Las audiencias de este caso deben prolongarse hasta el final de esta semana y la sentencia se anunciaría posteriormente.

Con información de la agencia EFE