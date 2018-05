Inminente liberación de estadounidenses detenidos en Corea del Norte - Emisoras Unidas

Tres estadounidenses detenidos desde hace varios meses en Corea del Norte podrían ser liberados pronto, según dejó entender el presidente Donald Trump la noche del miércoles en un tuit.

“Como todo el mundo sabe, la administración precedente demandó durante largo tiempo que tres rehenes fueran liberados de un campo de trabajo norcoreano, pero sin éxito. Estén atentos!”, escribió el mandatario en Twitter.

