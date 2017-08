Insólito: filman película para adultos en una iglesia

Compartir Facebook

Twitter

Una productora filmó una película pornográfica en la iglesia de San Jozef, en Tilbrug, Holanda, y a pesar que las autoridades de la Iglesia presentaron una demanda, la Fiscalía consideró que no se cometió ningún delito punible.

La denuncia formal fue presentada por el Consejo del Sacerdocio de la ciudad, pero la respuesta de la Fiscalía fue: “Consideramos que es dañino e irrespetuoso, pero hemos revisado las leyes y realmente no vemos un delito. La blasfemia no es punible y no hay violación”, confirmó la Fiscalía.

En el video, dos actores mantienen relaciones sexuales en un callejón detrás de la iglesia y en la silla confesional del santuario.

El director de la iglesia, Harrie de Swart, se mostró sorprendido por la decisión de la fiscalía.

Archivado

La iglesia todavía puede iniciar un procedimiento civil, pero Swart aconsejó a la diócesis olvidar el tema.

“Ya ha habido suficiente conmoción con este tema y no condujo nada”, explicó Swart.

Después de que el vídeo fuera publicado a principios de año, el pastor de la iglesia, Jan de Noorwegen, se sometió a una penitencia y roció la iglesia con agua bendita.

La productora había causado antes un gran revuelo con una película porno filmada en un parque de atracciones, aunque nunca llegó a emitirse y se sustituyó precisamente por el vídeo grabado en la iglesia de Sant Jozef.

Con información de EFE