Instan a canciller Sandra Jovel a revelar quién pagó viaje a Israel - Emisoras Unidas

El Frente Parlamentario por la Transparencia instó a la canciller Sandra Jovel a revelar quién sufragó los gastos del viaje de la comitiva oficial en la que iba el presidente Jimmy Morales a Israel, para celebrar el traslado de la embajada a Jerusalén el pasado 16 de mayo.

Los congresistas solicitaron que la funcionaria cumpla con el artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información, el cual establece que además de la información de oficio deberá realizar “un informe de los gastos y viáticos de las delegaciones de cada institución al exterior del país, así como el destino, objetivos y logros alcanzados”.

La canciller señaló este lunes en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que no daría la información acerca de quién pagó los gastos de la comitiva presidencial a Israel, porque los donantes “así lo pidieron”.

“No le puedo dar los nombres (de quienes pagaron el viaje) porque creo que eso lo podrán hacer ellos. No puedo hacer público los nombres de las personas que hicieron esa muestra de agradecimiento al presidente porque ellos así lo pidieron”, respondió este lunes la canciller.

#EUViajeJimmy | No, no y no. Canciller insiste en que no revelará el nombre del financista del viaje a Israel.https://t.co/8LwEMXw29U pic.twitter.com/uXQUzszWLG

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 22, 2018