Insultan a Ozuna y Cardi B sale a defenderlo - Emisoras Unidas

La neoyorquina Cardi B ha vuelto a hacer de las suyas en las redes sociales. Esta vez para defender a su amigo y compañero Ozuna, el cantante de trap y reguetón puertorriqueño.

Todo comenzó cuando unos usuarios contestaron a un tuit en el que se anunciaba que el artista se ha convertido en el más buscado de Youtube en 2018 con un total de 2.7 billones de visualizaciones.

Y de repente, comenzó la batalla. “Juro que es Lil Pump” contestó un usuario. “No insultes a Ozuna de ese modo”, añadió otro usuario. Tras ello, el primero que comentó comenzó a enviar mensajes irónicos sobre el puertorriqueño y ¡boom! Llegó a los ojos de Cardi B, la cual no pudo evitar aportar su granito de arena.

Hating ass not every song he does is about sex and his music be about heartbreaks and love stories stfu

— iamcardib (@iamcardib) 4 de junio de 2018