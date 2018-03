Integrante de las Fifth Harmony pasará para Playboy - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Lauren Jauregui posó para Playboy, pero no completamente desnuda, sino unas fotos donde muestra su lado sexy, pero con poca ropa.

“Ahorita sólo me estoy explorando y poniéndome en contacto con mi creatividad. Siendo real, no me quiero poner barreras. Es definitivamente diferente al trabajo que hice con Fifth Harmony, soy yo” dijo a la revista.

Jauregui es la primera de las integrantes de Fifth Harmony que ya inicia una etapa en su carrera como solista, tras anunciarse la pausa que tomarían las chicas.

Lauren estará en una gira corta con la cantante Halsey, que se realizará por algunas ciudades de Latinoamérica en el mes de junio, donde se presentarán en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago y Ciudad de México.