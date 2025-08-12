 Petro critica a Trump por incluir a Bogotá entre los peores lugares del mundo
Internacionales

Petro critica a Trump por incluir a Bogotá entre los peores lugares del mundo

Trump dibujó una imagen de un Washington fuera de control por el crimen, diciendo que los homicidios son mucho más altos que en lugares que son considerados "los peores del mundo", como Bogotá y la Ciudad de México.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por considerar a Bogotá entre los peores lugares del mundo sin haber estado nunca en la ciudad.

"Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra", escribió Petro en su cuenta de X.

Trump dijo el lunes, al anunciar que toma el control federal de la Policía de Washington D.C. y el despliegue de al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional bajo la justificación de que la "inseguridad está fuera de control", que Bogotá está entre los peores lugares del mundo.

Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, Trump dibujó una imagen de una capital estadounidense fuera de control por el crimen, diciendo que los homicidios son mucho más altos que en lugares que son considerados "los peores del mundo", como Bogotá y la Ciudad de México.

La Alcaldía de Bogotá, ciudad de unos ocho millones de habitantes, no se ha pronunciado sobre los comentarios de Trump.

"Bajo ataque"

"La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México (...) esos lugares que escuchas que son los peores del mundo", señaló Trump, quien aseguró que la capital estadounidense "está bajo ataque de pandillas violentas, criminales, maníacos y vagabundos y esto no puede pasar más".

El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos de 2024 en los que se ve que Washington (donde se registraron 27 mil 54 por cada 100 mil habitantes) lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100 mil), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

*Con información de EFE

