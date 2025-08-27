Tiroteo en escuela de Minneapolis deja muertos, 2025

Tragedia en EE. UU. Un tiroteo en una escuela la ciudad de Minneapolis dejó al menos dos muertos y más de una decena de heridos, informaron autoridades, en un nuevo episodio de violencia armada en el país norteamericano.
El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, y el alcalde Jacob Frey confirmaron que las víctimas mortales del tiroteo son dos niños, de ocho y 10 años, respectivamente, en tanto que situaron en 17 la cifra de heridos.
"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico", explicó O'Hara, en rueda de prensa. Las autoridades también confirmaron que el autor del tiroteo falleció.
Acto de "crueldad"
El tiroteo se produjo sobre las 08:30 horas (locales) del miércoles, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, desatando una fuerte respuesta policial.
Según O'Hara, durante la misa como parte del inicio del curso escolar, "un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos".
"El agresor", dijo, "estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola": "Creemos que utilizó las tres", añadió.
Preguntado por el número de disparos, apuntó que fueron "docenas", aunque no tienen todavía la cuenta exacta.
Las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que "se quitó la vida en el estacionamiento" de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.
"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.
*Con información de EFE