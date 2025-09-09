 Israel acepta propuesta para alto el fuego en Gaza
Internacionales

Israel acepta propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

"La guerra puede terminar mañana", dijo el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en una rueda de prensa en Zagreb.

Conflicto en la Franja de Gaza, EFE
Conflicto en la Franja de Gaza / FOTO: EFE

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

"La guerra puede terminar mañana", dijo Saar en una rueda de prensa en Zagreb, y añadió que Israel está dispuesta a aceptar "un acuerdo completo que ponga fin a la guerra" y englobe esas dos exigencias.

Para el ministro, la condición de que Hamás deponga las armas es "crucial" para Israel y además "garantiza un futuro mejor para Gaza y los palestinos".

Foto embed
Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel - EFE

"Alto el fuego integral"

El ministro se refirió a la última propuesta de tregua con Hamás puesta encima de la mesa por los mediadores estadounidenses, que supondría (según filtraciones a medios israelíes) la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza el primer día del alto el fuego a cambio de presos y detenidos palestinos, y el comienzo ese día de las negociaciones para el fin de la guerra bajo la supervisión de Trump.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

Israel, por su parte, exige la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y que ese grupo islámico renuncie el control de Gaza para el fin de la guerra en el enclave, donde más de 64 mil personas han muerto bajo los ataques de Israel desde octubre de 2023.

*Con información de EFE

