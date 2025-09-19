Trump introducirá pago obligatorio de 100 mil dólares para visado H-1B

El presidente de EE. UU., Donald Trump, prevé introducir un pago obligatorio de 100 mil dólares como requisito para obtener el visado H-1B, para profesionales cualificados, se informó este viernes.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en la red social X un reporte de hoy de la agencia Bloomberg en el que se asegura que el Gobierno de EE. UU. va a exigir dicho monto con el argumento de que el abuso en las solicitudes y concesiones de este permiso de trabajo ha limitado el acceso de ciudadanos estadounidenses a determinados empleos.
Trump tendría previsto incluir estos requisitos en una proclamación que podría firmar hoy viernes, asegura el artículo, que cita fuentes del Gobierno estadounidense que reclaman anonimato.
El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EE. UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado muy frecuentemente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.
Según el reporte, Trump estaría también planeando pedir a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados al programa H-1B, con el fin de evitar que los salarios de los empleados estadounidenses se vean afectados con recortes a la baja.
Trump pide mantener el género asignado al nacer en pasaportes de trans
El presidente Trump también pidió este viernes al Tribunal Supremo permitir su propuesta de mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de las personas trans y las no binarias y eliminar la opción "X" en esos documentos, después de que un tribunal federal la bloqueara.
El Departamento de Justicia recurrió ante el alto tribunal tras la sentencia de una jueza federal que anuló la política propuesta por Trump y permitió que las personas pudieran seguir solicitando el marcador que eligieran.
En 2022, el entonces presidente, Joe Biden, anunció que los pasaportes estadounidenses tendrán la opción "X" para personas trans y no binarias.
Cuando Trump llegó al poder el pasado mes de enero firmó una orden ejecutiva que obliga a reconocer solo dos sexos (masculino o femenino) y ordenó que el que recogen los documentos oficiales debe ser el asignado al nacer, una decisión que despertó al movimiento LGTBI y provocó demandas para frenar esta decisión.
Ahora, la Administración Trump insta al Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, a que avale su política y detenga la emisión de más pasaportes así.
Si el Supremo le da la razón, los documentos de las personas trans y las no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que en algunas ocasiones va más allá del binarismo.
La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.
"La orden ejecutiva explicaba que ese rasgo inmutable (el asignado al nacer) es una mejor base para la identificación que la identidad de género, que representa una sensación interna y subjetiva, existe en un continuo infinito y puede cambiar con el tiempo", explica justicia en la instancia presentada.
*Con información de EFE