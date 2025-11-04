 Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de EE. UU.
Internacionales

Murió Dick Cheney, ex vicepresidente de EE. UU.

Cheney es considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y figura clave en la guerra de EE. UU. contra Irak.

Compartir:
Dick Cheney, ex vicepresidente de EE. UU., EFE
Dick Cheney, ex vicepresidente de EE. UU. / FOTO: EFE

Dick Cheney, ex vicepresidente de EE. UU. durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, murió ayer, 3 de noviembre, a los 84 años de edad, por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares.

"Richard B. Cheney, el 46 vicepresidente de los EE. UU., murió la noche pasada", informó este martes en un comunicado la familia del ex vicepresidente estadounidense, quien desarrolló una extensa carrera pública.

Considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y figura clave en la guerra de EE. UU. contra Irak, Cheney falleció por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, en compañía de su esposa y sus hijas.

"Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EE.UU.", enumera la nota difundida por su familia.

Foto embed
Dick Cheney, ex vicepresidente de EE. UU. - EFE

"Guerra contra el terrorismo"

Fue en su época como secretario de Defensa con George H. W. Bush, cuando dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991 y, en su etapa posterior como vicepresidente de Bush hijo se desempeñó como uno de los principales artífices de la "guerra contra el terrorismo" tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Figura dominante en la política de Washington y representante de la política de "halcones" republicanos, con el paso de los años, sin embargo, su línea conservadora se distanció del rumbo del Partido Republicano, particularmente por sus críticas al presidente Donald Trump, a quien calificó de "cobarde" y "la mayor amenaza que ha conocido la república".

En el comunicado, la familia del difunto lo describe como "un hombre bueno que enseñó a sus hijos y nietos a amar a su país y a vivir sus vidas con coraje, honor, amor y amabilidad", y dijeron sentirse "profundamente agradecidos por todo lo que hizo Dick Cheney por nuestro país".

"Y bendecidos más allá de toda medida por haber querido y haber sido queridos por este noble gigante de hombre", concluye la familia del político, nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska).

Nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska), Cheney desarrolló una extensa carrera pública. Fue congresista por Wyoming, jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford y secretario de Defensa con George H. W. Bush, cargo desde el que dirigió la intervención militar en el Golfo Pérsico en 1991.Más tarde presidió la empresa energética Halliburton antes de acompañar a Bush hijo en la Casa Blanca.

*Con información de EFE

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos