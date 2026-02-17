 Trump se pronuncia por la muerte del reverendo Jesse Jackson
Internacionales

Trump se pronuncia por la muerte del reverendo Jesse Jackson

El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial en EE. UU., murió este martes a los 84 años.

Reverendo Jesse Jackson, EFE
Reverendo Jesse Jackson / FOTO: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un "buen hombre" de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que a pesar de las "falsas" acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense.

"El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y 'astucia callejera'. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que "a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas" lo llaman "falsa y constantemente racista", para él "siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino".

Trump responde a los medios en la Casa Blanca - EFE

Estas declaraciones de Trump llegan semanas después de la publicación de un video, ya eliminado, en su cuenta de Truth Social donde aparecen el expresidente Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama, caracterizados como simios, algo que provocó duras críticas de demócratas y republicanos por igual.

Según Trump, le proporcionó espacio de oficinas a Jackson, un reconocido luchador por los derechos civiles y colaborador cercano de Martin Luther King Jr., y su organización Rainbow Coalition "durante años" en la torre Trump de Manhattan.

Largo mensaje

En su largo mensaje, el mandatario enumeró varios de los asuntos en los que, según dijo, apoyó a Jackson, entre ellos su respaldo a su petición de ayuda para lograr aprobar una reforma de justicia penal, la financiación a largo plazo para universidades históricamente negras (HCBU), "que Jesse apreciaba mucho y otros presidentes no quisieron realizar".

También mencionó su respuesta favorable al apoyo de Jackson a las 'Opportunity Zones', "el paquete de desarrollo económico más exitoso que se haya aprobado para empresarios y empresarias negros".

"Jesse era una fuerza arrolladora como pocas antes que él. Tuvo mucho que ver con la elección, sin reconocimiento ni crédito, de Barack Hussein Obama, un hombre al que Jesse no soportaba. Quería mucho a su familia, y a ellos les envío mis más profundas simpatías y condolencias. ¡Jesse será extrañado!", concluyó.

Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, murió este martes rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según anunció hoy su familia.

Reverendo Jesse Jackson - EFE

Considerado una icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en EE. UU., el reverendo reveló que padecía de Parkinson en 2017 y fue hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

*Con información de EFE

