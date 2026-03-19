 Irán advierte de represalias en caso de nuevo ataque a su infraestructura
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Irán advierte de represalias "sin contención" en caso de nuevo ataque a su infraestructura

El presidente iraní ya advirtió que la ofensiva contra la infraestructura energética de Irán no hará más que a agravar la situación y podría "desencadenar consecuencias incontrolables que afectarían a todo el mundo".

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Ondean banderas de Irán, EFE
Ondean banderas de Irán / FOTO: EFE

Irán advirtió este jueves de que la respuesta dada hasta la fecha al ataque de Israel contra su infraestructura utilizó solo "una fracción" de su capacidad y avanzó que en caso de que haya otros no habrá "contención" en su represalia.

"Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura utilizó solo una fracción de nuestro poder. La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras", señaló el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

El ministro añadió que cualquier solución a la guerra desencadenada el 28 de febrero por EE. UU. e Israel "debe incluir la reparación de los daños" a los enclaves civiles de Irán.

Este miércoles Israel había atacado las instalaciones gasistas de Pars Sur, que Irán comparte con Catar y forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra Emiratos Árabes Unidos y Catar, que provocaron un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de ese último país, y en un depósito de combustible para aviones en Riad.

"Consecuencias incontrolables"

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió ayer que la ofensiva contra la infraestructura energética de Irán no iba más que a agravar la situación y podría "desencadenar consecuencias incontrolables que afectarían a todo el mundo".

En esa línea se pronunciaron este jueves tanto el ministro de Exteriores como el Ejército iraní, que señaló que "el enemigo ha cometido un grave error" al atacar esos objetivos energéticos y recalcó que la represalia aún no había terminado y que en caso de nuevos ataques las infraestructuras de Israel, EE. UU. y sus aliados serían atacadas "hasta su destrucción".

*Con información de EFE

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