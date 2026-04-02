La misión Artemis II sigue su curso pese a experimentar un problema con el inodoro

La tripulación de la misión Artemis II ha experimentado un problema con su inodoro de la nave Orión posterior al despegue, según informó la NASA.
Durante la misión, que aspira a ser la primera en llegar a la órbita de la Luna desde hace más de 50 años, se identificó una luz de advertencia intermitente que, según explicó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, correspondía a un "inconveniente en el controlador" del inodoro.
La tripulación de Artemis II logró solventar el problema con el inodoro de la nave Orión que se detectó esta madrugada, después del despegue del cohete con el que se inició la misión espacial, que llevará a cuatro astronautas a la órbita lunar.
Según informó la NASA este jueves, la tripulación de la misión, "en estrecha colaboración con el centro de control de la misión en Houston", han logrado "restablecer el funcionamiento normal del inodoro".
Por primera vez, una misión hacia el espacio profundo incorpora un inodoro plenamente funcional.
En las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían de un baño a bordo y se veían obligados a usar bolsas para recoger los desechos durante su viaje lunar.
El nuevo sistema concebido para Artemis busca ofrecer una experiencia más cómoda y práctica. Dentro de la cápsula Orión se encuentra el denominado Sistema Universal de Gestión de Residuos, un inodoro de diseño especial cuya compuerta está en el piso, junto a la escotilla de ingreso a la nave.
La NASA también informó este miércoles que la nave experimentó un problema de comunicación posterior al despegue, pero indicó que ya está solucionado y que pronto se situará en una órbita terrestre "alta y estable".
Sobre el estado de la misión, que despegó a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), Isaacman dijo que la nave Orión, que trasladará a los astronautas hasta la órbita lunar, "se ha separado con éxito de la etapa central y sus paneles solares se han desplegado".
La cápsula orbitará cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días de viaje, según ha explicado la NASA.
La misión tiene una duración prevista de 10 días, y marcaría el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de medio siglo. Los últimos astronautas que viajaron a la Luna -y alunizaron- fueron los integrantes de la Apolo 17 en diciembre de 1972.
VÍA EFE