 Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero de EE. UU.
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Trump anuncia represalias contra Irán por derribar un helicóptero de EE. UU.

El helicóptero estadounidense cayó cerca de la costa de Omán; dos soldados a bordo sobrevivieron.

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Trump en la Casa Blanca, EFE
Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que habrá represalias contra Irán por haber derribado un helicóptero de EE. UU. en el estrecho de Ormuz, a pesar de que el ataque no dejó víctimas.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", explicó Trump en su red Truth Social.

"Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, EE. UU. debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió.

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Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca - EFE

El helicóptero estadounidense cayó cerca de la costa de Omán, donde los dos soldados a bordo sobrevivieron, informó este martes el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache a las 19:33 horas (del este de EE. UU.).

También el lunes, en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo que Washington impone desde el 13 de abril contra embarcaciones que salen y llegan a puertos iraníes.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

*Con información de EFE

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