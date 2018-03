Isco: “Aquí tengo confianza y en el Madrid no me la he ganado” - Emisoras Unidas

Isco: “Aquí tengo confianza y en el Madrid no me la he ganado”

El malagueño enseñó dos caras tras su triplete ante Argentina

Isco Alarcón fue la figura de España en la goleada por 6-1 a Argentina en el Metropolitano de Madrid. El malagueño, que marcó tres goles, hizo autocrítica al final en los micrófonos de Telecinco : “Aquí tengo la confianza del seleccionador y en el Real Madrid, por culpa mía, quizás no me la he ganado”.

Isco se mostró feliz por los tres goles, pero también crítico con su situación en el Real Madrid, y en la Selección donde el malagueño siente que tiene una confianza que no le da Zidane: “Lopetegui me demuestra la confianza que tiene en mi con minutos y con partidos quizás el problema soy yo que no me la he ganado con los buenos futbolistas que hay en mi equipo. La Selección me da la vida. Seguiré peleando por ganarme esa confianza y sigo teniendo la misma ilusión”.

Con respecto a la Selección, Isco dejó claro que están aún en construcción: “Estamos creando una selección muy buena. Con mucho futuro creando un equipo compacto y que no se nos olvide que estamos en preparación para el Mundial. Nos queda mucha humildad y trabajo por delante”.