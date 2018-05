J Balvin: "Si el reggaetón no les gusta, no lo escuchen" - Emisoras Unidas

J Balvin: “Si el reggaetón no les gusta, no lo escuchen”

El colombiano J Balvin llevó su contagioso ritmo a la ciudad de México, acompañado de sus bailarines y enormes pantallas, dónde aprovecho para enviar el siguiente mensaje.

“Yo no sé por qué atacan al reggaetón, si la gente ama el reggaetón y, si no les gusta, que no lo escuchen, el reggaetón está llenando de vibra a todo el mundo, porque esto es mundial, no sólo es para los latinos”, dijo desde la tarima.

El reguetonero hizo vibrar a su público mexicano con sus éxitos de reguetón y sus ritmos urbanos latinos en un explosivo concierto.

La mayor sorpresa tuvo lugar a mitad del concierto, cuando el colombiano apareció cantando entre el público y rodeado de un océano de teléfonos celulares.

Cuando parecía que el “show” llegaba a su fin y las luces se habían apagado, el público pudo gastar sus últimas fuerzas bailando “X (Equis)”, la colaboración entre Nick Jam y J. Balvin que se convirtió en el vídeo de la música latina que más rápido alcanzó los 100 millones de reproducciones en YouTube.

