J.K. ROWLING PIDE DISCULPAS EN REDES POR HABER MATADO A ESTE PERSONAJE. - Emisoras Unidas

Es bien sabido por todos los potterheads que el 2 de mayo se conmemora la batalla de Hogwarts, esa batalla en la que varios de tus magos favoritos sacrificaron su vida para el bien del universo de J.K. Rowling y como ya es tradición, la creadora de esta saga, pidió disculpas por la muerte de uno de los personajes.

Pero en esta ocación , Rowling decidió salir de la tradición y en lugar de disculparse por los caídos de esa batalla, lo hizo con un personaje que le dolió a todos los fans.

It’s that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn’t die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who’d win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 de mayo de 2018