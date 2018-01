James: "Mi hija lloró mucho cuando le dije que nos íbamos del Real Madrid" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El jugador colombiano del Bayern Münich vuelve a sincerarse tras su paso por el equipo blanco

Las lágrimas de su hija: “Tenía claro que iba a salir del club. Ese último (ante el Sevilla) fue como dar las gracias a todos. Fue muy duro. Cuando llegué a casa, le dije a mi hija, de 4 años: ‘Ven, quiero hablar contigo. Nos vamos a ir a vivir a otra ciudad, vas a cambiar de cole, ya no vamos a vivir en esta casa y lloró, ese momento fue muy duro. Me partió el alma”.

El vestuario del Madrid: “Siempre llegaba con una sonrisa feliz al vestuario y ponia la buena onda con todos mis compañeros, creo que ellos también me querían”.

¿Cariño a la afición del Real Madrid? “Con la aficion del Real Madrid había mucho feeling y creo que también me querían, me gusta la afición del Real Madrid. Los hinchas siempre me decían ‘James, quédate’, sentía mucho cariño por ellos. Quiero mucho a la afición del Madrid, muchísimo, porque ellos, como yo, siempre queremos ganar”.