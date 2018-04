James Rodríguez: "No tenemos que ver los partidos contra el Madrid como una revancha" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El mediocampista colombiano analiza el duelo de Champions contra sus excompañeros

James Rodríguez tiene claro que “no va a ser fácil” la victoria en semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, pero considera que su equipo “no necesita esconderse” y aconseja a sus compañeros mantener la calma.

“De lo que se trata es de que ahora mantengamos la calma, creamos en nosotros mismos y superemos dos partidos fuertes”, señala el colombiano en una entrevista con el diario muniqués “tz”.

James elogia a Ronaldo, “una máquina de hacer goles” que “siempre está allí donde se le necesita. Esperemos que tengamos un bien día para dar nuestro mejor rendimiento como equipo y que así él no tenga su mejor día. Hay que tener cuidado con él, pero también con los otros jugadores. El Real Madrid no es sólo Ronaldo, tiene también jugadores fuertes en las otras posiciones. Lo que está claro es que no va a ser fácil”, afirma.

“No deberíamos ver los dos partidos contra el Madrid como una revancha por el año pasado, sino simplemente como dos partidos más en el camino hacia la final”, apunta.