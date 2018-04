Javier Hernández afirma que el Presidente no intentará expulsar a Iván Velásquez - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El jefe de la bancada oficial, Javier Hernández, afirmó en el Congreso que el presidente Jimmy Morales no intentará expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

“Lo que habrá será la intención de un nuevo golpe de Estado contra el Presidente” aseguró Hernández.

“El presidente no intentará expulsar a Iván Velásquez”, dice diputado Javier Hernández, de la bancada FCN-Nación. Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/BwD1aZd5nX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 27, 2018

Además el parlamentario indicó que no hay ningún problema con la CICIG, pues no se declaró non grato a la Comisión sino a quien dirige esa institución. “Aquí no hay problemas con CICIG, el problema es con los que dirigen esa institución” manifestó Hernández.

Asimismo dijo que no podía opinar sobre rumores de Estado de Sitio que podría imponer en los próximos días el Organismo Ejecutivo.

Con información del periodista Francisco Pérez