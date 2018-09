Jefe de SAAS justifica presencia de kaibiles en actividad del Congreso - Emisoras Unidas

La presencia de efectivos militares en actividades gubernamentales originó diversas reacciones entre los guatemaltecos, por tal motivo el programa A Primera Hora invitó al Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Orlando Ramírez, para analizar este asunto.

El funcionario explicó las razones por las cuales los kaibiles estuvieron presentes ayer, durante el desarrollo de la sesión solemne en el Congreso de la República, que celebró el 197 aniversario de la Independencia Patria.

Este es un procedimiento que está establecido en ley. Los kaibiles pertenecen a la Guardia Presidencia. Son guardias que cubren el tercer círculo en actividades donde están el Presidente y el Vicepresidente.

No es novedad, siempre se encuentra en sus áreas, escuelas, hoteles, están más dispersos del área donde están los mandatarios. Ayer era más concentrados y por eso fueron más visibles.

Normalmente se utilizan 30 efectivos. No se percibe su presencia porque el círculo es bastante abierto. Ayer fueron más perceptibles porque el sector es más cerrado y había ocho frentes, es decir las áreas de ingreso al Congreso, que comenzó desde el Palacio. Eran 60 kaibiles, distribuidos en ocho frentes.

Cuando ellos hicieron su ingreso al perímetro del Congreso, les tomaron la fotografía juntos, donde SAAS estaba llevando a cabo el control, por eso estaban todos juntos. Luego fueron distribuidos a distintos puntos.

Jiménez: “Hay que reaccionar y proteger a los funcionarios, pero no se puede reaccionar con una desproporción. El tema de las manifestaciones y la reacción de la policía tiene que ver con el bien jurídico a proteger”. #EUSeguridad pic.twitter.com/qLkBmEMQzx

Eso es en consenso entre los ministros de Gobernación y la Defensa, Guardia Presidencial y SAAS. Se establecen anillos. Si se dan cuenta, ayer, quienes estaban al frente eran damas. Toda la acción fue preventiva.

Recordemos que la SAAS es un ente civil, de protección de funcionarios. Tenemos limitantes, por eso también participa la PNC y la Guardia Presidencial.

En caso de cuestiones fuera del control de SAAS, corresponde a la PNC capturar a los responsables. La SAAS no lo puede hacer. Los tres anillos: SAAS, PNC, Guardia Presidencial, todo fue preventivo.

Ayer en el Congreso estaban los presidentes de los tres organismos del Estado. No era una sesión normal. Teníamos que tomar cada responsable nuestro papel para garantizar que la actividad se realizara de manera normal. Gracias a Dios todo fue tranquilo y hoy podemos platicar.

de Torrebiarte: “La foto todavía la tenemos en la mente todos, es cuando el Presidente anunció que no renovaba el mandato de CICIG, con la PNC y militares respaldándolo. Creo que ya no estamos para eso, hemos evolucionado y aprendido de errores, no podemos regresar”. #EUSeguridad pic.twitter.com/z1GVL37xzl

