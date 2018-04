Jefe de SAAS: “No se puede proceder de forma legal contra agresor del Presidente” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El programa A Primera Hora contactó por la vía telefónica al jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), Orlando Ramírez, con el fin de conocer su posición respecto de los insultos proferidos contra el presidente Jimmy Morales ayer, por un guatemalteco, presuntamente identificado como Roberto Rimola, integrante de la Batucada del Pueblo.

El incidente se registró, luego de que el mandatario participó en una actividad empresarial.

¿Qué implicaciones tiene el acontecimiento?

Se actuará legalmente contra el responsable?

¿Quiénes son los responsables de resguardar la seguridad del mandatario?

Se sabe que hay tres anillos de seguridad para el Presidente, ¿qué pasó ayer?

Los dispositivos se manejan acorde a la actividad que se lleva a cabo. Esa era una actividad privada. Los empresarios son los que invitan y tienen a las personas de seguridad que ellos consideran aptas para estar en la actividad.

Hay actividades en las que nosotros como SAAS controlamos el cien por ciento el ingreso de las personas. Ayer hubo una persona que se filtró. Eso sucedió.

Llevaba un celular ¿y si hubiera sido una pistola?

Fue una agresión verbal, no quisiera describir que habría pasado si hubiera sido un arma. Un celular no podemos quitarlo, pero si hubiera sido un arma no la hubieran podido ingresar.

Al haber un arma, la reacción de los agentes habría sido diferente. La orden del Presidente ha sido la de no dejarnos manipular por acciones como las que se vieron.

Considero que esa era acción preparada. Lo que estaban esperando era una reacción de la seguridad. Creo que era algo planificado.

#EUInsultoJimmy Ramírez: “De parte de la persona no hay agresión al Presidente, lo que hay es un insulto. En términos jurídicos una agresión es cuando me acerco a una persona y quiero hacerle un daño”. pic.twitter.com/UyBtYOwCG0 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 26, 2018

¿Existen esos anillos de seguridad?

El Presidente no estaba desprotegido. Tenemos control de las áreas. Adentro no había posibilidad de que existiera un arma. Por ello, la agresión verbal pudo haber sido a uno, dos o diez metros…

¿Cuán difícil fue identificar al agresor?

Nosotros no llegamos a él. No se puede proceder de forma legal en su contra. Lo que se puede solicitar es que esta persona no se pueda acercar a 500 metros del Presidente.

Parece que es amigo del comisionado Iván Velásquez, miembro de la Batucada del Pueblo. En las redes fue identificado inmediatamente.

¿Han entrenado al Presidente para reaccionar en estos casos?

En tres ocasiones ha estado en nuestras instalaciones para ver cómo actúan los agentes de seguridad, cómo funcionan los círculos de seguridad y cuáles son las reacciones ante cualquier acción que pudiera suceder.

#EUInsultoJimmy Villeda: “Pero esto también debe motivar a mejorar, en dónde fallaron y cómo evitar”. pic.twitter.com/EQcMKVAFdw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 26, 2018

¿Por qué no capturaron al agresor?

Hablemos verdades. En principio, no estaba gritando que el Presidente va camino a la cárcel, dijo: ‘Jimmy Morales, a los tribunales’. Luego, ¿por qué el Presidente da la mano? El presidente lo hace y lo ha hecho siempre.

¿Por qué no fue detenida la persona? Primero porque no hay delito; luego, SAAS no está facultada para hacer ese tipo de acciones. Creo que el Ministerio Público debería actuar de oficio.

Imagínense que se estaría comentando ahora, si los agentes lo hubieran apresado y lo hubieran esposado. Ellos lo que quieren es un mártir y nosotros no nos vamos a prestar a eso.

¿Cómo van las investigaciones del video en Casa Presidencial?

La investigación está en proceso para establecer cómo llegó el video a la persona que lo publicó.