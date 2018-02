Jennifer Lawrence les responde a los que la criticaron por su vestido escotado - Emisoras Unidas

Jennifer Lawrence se tomó el tiempo de escribirles una publicación en Facebook a los medios de comunicación “sexistas” por criticar sus elecciones de moda.

La actriz ganadora del Oscar, actualmente en una gira de prensa por su próxima película de suspenso “Red Sparrow”, respondió a los comentarios que sugerían que el vestido escotado de Versace que llevaba durante una sesión fotográfica en Londres no era apropiado.

La hija del difunto actor y comediante Robin Williams, Zelda, publicó un tweet con la fotografía del elenco junto a Lawrence, donde señala que no es justo que las mujeres tengan que arreglarse tanto y a los hombres ni les cuesta:

Yup. And the sheer number of men I know who come to press junkets freshly rolled out of bed when their female counterparts have been up since 4am going thru hair & makeup. The expectations women are expected to fill physically in order to be considered ‘hardworking’ are ten fold. https://t.co/lORhixC9t7

— Zelda Williams (@zeldawilliams) February 20, 2018