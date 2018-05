Jennifer Lopez revela cómo mantiene sus curvas a los 48 años - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Se ve de la misma edad que cuando era una Fly Girl.

Pero Jennifer Lopez ha admitido que comenzará a disminuir la velocidad … “algún día”.

“Escucha, en algún momento, voy a envejecer”, bromeó en la revista Emmy . “Ellos dirán:” ¡Parece vieja! ” Pero, en este momento, todavía no”, agregó.

“El otro día, Alex (su novio) estaba al otro lado del césped, y le traje algo, y luego escapé. Y él dijo: “Corres como si tuvieras 25 años””, relató la también madre de dos.

A pesar de estar siempre en el centro de atención como uno de los cantantes, compositores, actrices, bailarines y productores más famosos del mundo, ella insistió en que se siente como una persona normal y saludable.

‘Soy bueno en las cosas de la corista. Soy bueno para estar en el escenario, hacer una sesión de fotos, las cosas en las que necesito ser bueno para mi trabajo. Y lo disfruto. Sé cómo trabajarlo y hacerlo funcionar “, dijo.

‘Pero no necesito ser el centro de atención. Prefiero no hablar con la gente en una fiesta. No soy esa persona “.

Y en cuanto a hacer malabares con una carga de trabajo tan pesada, la productora ejecutiva de World Of Dance dijo que solo lo toma un día a la vez.

“Simplemente lo tomo día tras día, porque son muchas cosas, y trato de no preocuparme demasiado y ejercitarme siempre”, acentuó.

La figura de J-Lo ha sido halagada por décadas y ella asegura que todo se debe a una buena alimenta y una ardua rutina de ejercicios.